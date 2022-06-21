Hamas Sözcüsü'nden çöken Bennett koalisyonu yorumu

Irakçı rejim başbakanı Naftali Bennett ile onun koalisyon ortağı ve Dış İşleri Bakanı Yair Lapid dün (20 Haziran Pazartesi) akşam işgal rejiminin parlamentosu durumundaki Knesset'i feshederek erken seçime gitme kararı almıştı.

Bunun üzerine İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Fevzi Berhum, "Naftali Bennett koalisyonunun çökmesi, Siyonist İsrail ve rejimin iç yapısının zayıflığının bir işaretidir." dedi.

Berhum, "Bu olay, milletimizin direnişi ve direniş gruplarının gücünün rejimin amaçlarına ulaşmasını engellemede başarılı olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Haziran 2021’de göreve gelen Bennett öncülüğündeki koalisyon, üst üste 12 yıllık Netanyahu dönemini sona erdirmişti.

Siyonis Rejim medyasına göre, birbirinden farklı 8 partiden oluşan koalisyonun kırılgan yapısı ve Haziran 2021’de kurulduğu ilk günden itibaren ideolojik ayrılıklara düşmesi nedeniyle bu gelişme sürpriz olmadı.