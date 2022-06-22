Hamas lideri Heniyye'nin Lübnan temasları başladı

Filistin medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin Lübnan temasları başladı.

İsmail Heniyye'nin başkanlığındaki Hamas heyeti dün Lübnan'a gitmişti.

Ziyaretin başlamasıyla birlikte Hamas tarafından yapılan basın açıklamasında ziyaret programında ülkenin ileri gelenleriyle muhtelif görüşmelerin ve ziyaretlerin yer aldığı belirtilmişti.

Açıklamada ziyaretin amacının Filistin ve Lübnan halkları arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli toplulukların durumları hakkında bilgiler edinilmesi olduğu dile getirilmişti.

Heniyye'nin ayrıca İslami Ulusal Kongre'nin 31. Dönem Toplantısı'nda bir konuşma yapacağı duyuruldu.