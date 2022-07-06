Mahmud Abbas ile Hamas lideri Heniyye yıllar sonra buluştu

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetlisi olarak ziyaret ettiği Cezayir'de bu ülkenin Fransız işgaline karşı yürüttüğü savaşın kazandığı zaferin 60. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama törenlerine katıldı.

Heniyye başkent Cezayir'de, gerek bu ülkenin ileri gelenleriyle ve gerekse Arap dünyasındaki diğer ülkelerden davet edilen liderlerle birlikte askeri birliklerin düzenlediği görkemli gösterileri izledi.

Tören sırasında Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile Heniyye yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.