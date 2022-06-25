Hamas lideri Beyrut'ta ikili temaslarını sürdürüyor

Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ziyad En-Nehhale ile birlikte görüşmeye katılan İslami Cihad Hareketi heyetinin görüşmede, Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa davalarıyla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yaptığı ve fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi. Heyetler işgal rejiminin Mescidi Aksa'yı zaman ve mekan yönünden paylaştırma çabaları ve Filistin halkına yönelik kesintisiz bir şekilde devam eden tehditleri üzerinde de özel olarak durdular.

Görüşmede işgal rejiminin "normalleşme" kapısını kullanarak bölgede yeniden etki alanını ve gücünü artırma çabaları ve bunun Filistin davasına olumsuz yansımaları üzerinde de bir değerlendirme yapıldı.

Her iki taraf da işgal rejimine karşı mücadelede en doğru ve stratejik tercihin direniş olduğunu bir kez daha vurguladı.

Görüşmede Lübnan'daki kamplarda hayatlarını sürdüren Filistinli mültecilerin karşı karşıya olduğu durum ve onların hayatlarının daha da iyileştirilmesi için neler yapılabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi