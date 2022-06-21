Hamas heyeti bugün Lübnan'a gidecek

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Lübnan İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin başkanlığında bir heyetin bugün (21 Haziran Salı) Lübnan'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Heniyye, geçen yılın Temmuz ayında bir heyetle birlikte muhtelif Arap ülkelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde Lübnan'ı da ziyaret ederek ülkenin ileri gelenlerinden bazı kişilerle görüşmeler yapmıştı.

Hamas liderlerinden Re'fet Murre, Lübnan'da yaşayan ve bu sıralarda ekonomik sıkıntılardan dolayı büyük zorluklarla karşı karşıya olan Filistinli sığınmacıların Heniyye'nin Hamas'ın ileri gelenlerinden bir heyetle birlikte Lübnan'a iki yıl içinde üçüncü kez ziyaret düzenleyeceği haberinden çok mutlu olduklarını dile getirdi. Murre, Hamas'ın yapacağı bu ziyaretin Lübnan'daki Filistinli sığımacıların sorunlarıyla yakından ilgilenmesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi