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20 May 2022 12:36

İranlı diplomat:

Yasa dışı yaptırımlar gıda güvensizliğine yol açıyor

Yasa dışı yaptırımlar gıda güvensizliğine yol açıyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen küresel gıda güvenliği başlıklı toplantıda konuşma yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, "Gıda güvensizliği, iklim değişikliği, koronavirüs salgını ve çeşitli uluslararası çatışmaların olumsuz etkileri, 40 yılı aşkın bir süredir ABD yaptırımlarına maruz kalan İran da dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkilemiştir.” dedi.

Taht Revançi, Afganistan'dan gelen birkaç milyon mülteciyi ağırlamanın gıda tedariki dahil İran ekonomisi üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Tek taraflı zorlayıcı eylemlerin  gıda güvensizliğine yol açtığını anlatan Taht Revançi, "Bazı ülkeler bu yasa dışı eylemleri  yaptırıma maruz kalan ülklerin insanlarını aç bırakmak için bir silah olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.
Taht Revançi, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve uluslararası bağışçıların taahhütlerini yerine getirmek ve İran'ın ev sahipliği yaptığı yabancı sığınmacılara gerekli teknik ve mali yardımı sağlamakla yükümlü olduklarını vurguladı.

İranlı yetkili, aralarında Afganistan, Yemen, Suriye ve Filistin'in de bulunduğu gıda krizinin yaşandığı ülkelerdeki duruma değinerek, "Afganistan'da 22 milyon insan gıda güvensizliği yaşıyor ve ciddi şekilde yardıma muhtaç durumda." dedi.

İran’ın Afganistan'daki gıda durumunu ele almak için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Taht Revançi, Suriye’nin durumuna dair, işgal, terör ve tek taraflı yaptırımların ülkede milyonlarca insanı yerinden ettiğini aktardı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, tüm dünyanın gıda kıtlığından etkilendiğini belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin BM'nin gıda güvensizliği sorunlarını çözme çabalarını desteklediğini kaydetti.

News Code 1902315
https://tr.mehrnews.com/news/1902315/

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