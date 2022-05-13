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13 May 2022 13:54

AB: İran ile müzakereler yeniden başladı

AB: İran ile müzakereler yeniden başladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Viyana müzakerelerinin iki aylık aranın ardından yeniden başladığını bildirdi.

Sputnik'e göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'da devam eden G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekibinin kıdemli diplomatlarından Enrique Mora'nın, İran'da yaptığı görüşmelerden Brüksel'e dönerken Almanya'nın Frankfurt kentinde havalimanında Alman polisince bir süre alıkonulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Borrell, olayın sona erdiğini, Mora'nın uçağa bindiğini ve programına göre seyahatine devam ettiğini aktardı.

Borrell, "Önemli olan Mora'nın İran'daki misyonunun sonucu. Beklendiğinden daha iyi gitti. Müzakereler durmuştu ama şimdi yeniden başladı. Dolayısıyla seyahati çok verimliydi" diye konuştu.

News Code 1902120
https://tr.mehrnews.com/news/1902120/

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