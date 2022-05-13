AB: İran ile müzakereler yeniden başladı

Sputnik'e göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'da devam eden G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekibinin kıdemli diplomatlarından Enrique Mora'nın, İran'da yaptığı görüşmelerden Brüksel'e dönerken Almanya'nın Frankfurt kentinde havalimanında Alman polisince bir süre alıkonulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Borrell, olayın sona erdiğini, Mora'nın uçağa bindiğini ve programına göre seyahatine devam ettiğini aktardı.

Borrell, "Önemli olan Mora'nın İran'daki misyonunun sonucu. Beklendiğinden daha iyi gitti. Müzakereler durmuştu ama şimdi yeniden başladı. Dolayısıyla seyahati çok verimliydi" diye konuştu.