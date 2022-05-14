Katar Dışişleri Bakanı AB yetkilisi ile Viyana müzakerelerini görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İran ile Viyana'da yürütülen nükleer müzakereler ele alındı.

Biden yönetiminin İran Özel Temsilcisi Robert Malley de Viyana müzakereleri ile igili Katar Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Viyana Müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.