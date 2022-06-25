İran'ın tarihini anlatan yazıt: Bisütun

İran'ın Kirmanşah eyaletinde, Bisütun Dağının dik yamaçlarında yerden yüz metre yüksekliğe bulunan Bisütun yazıtı, Pers imparatorluğunu anlatıyor.

2006 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan bu yazıt Elamit, Babilon ve Eski Pers dillerinde yazılmırştır.

Büyük Darius tarafından MÖ 522 yazında Pers İmparatorluğu'nun kralı olarak taç giyme töreni ile MÖ 486 sonbaharında ölümü arasında yazılan yazıt, Darius'un ataları ve soyu da dahil olmak üzere kısa bir otobiyografisiyle başlar.

Yazıt ilerleyen kısımlarında Darius , Pers İmparatorluğu boyunca birden fazla isyanı bastırmak için bir yıllık bir süre içinde (MÖ 521 Aralık'ta sona eren) on dokuz savaşta savaştığı Büyük Cyrus ve II . . Yazıt , Büyük Cyrus ve oğlu II. Cambyses'in ölümlerinden kaynaklanan isyanların, imparatorluk boyunca çeşitli şehirlerde birkaç sahtekar ve onların komplocuları tarafından organize edildiğini ayrıntılı olarak belirtmektedir.