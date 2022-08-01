  1. Kültür
1 Ağu 2022 17:18

Meşhed'de tarihi Daruge Evi

Meşhed'de tarihi Daruge Evi

Meşhed'in son valisi Yusuf Han Herati'nin talimatı üzerine inşa edilen Daruge Evi, Meşhed şehrinin turistik yerlerinden biridir.

Daruge Evi, Meşhed'in son valisi Yusuf Han Herati'nin talimatı üzerine Kaçarlar döneminde inşa edilmiştir.

Meşhed'de tarihi Daruge Evi

Yaklaşık bin 100 metrekarelik bir alanı kapsayan binanın mimari unsurları, özellikle iki yönlü teras tasarımı ve süslemeleri, Rus mimari tasarımlarını model aldığını gösteriyor.

Geleneksel İran ve Rus mimarisinin birleşimi bu binaya eşsiz bir görünüm sağlamıştır.

Meşhed'de tarihi Daruge Evi

Daruge Evi şu anda, Meşhed şehrinin turistik yerlerinden biridir.

Meşhed'de tarihi Daruge Evi

 Bu tarihi bina 2002 yılında  İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır. 

Meşhed'de tarihi Daruge Evi

News Code 1903879
https://tr.mehrnews.com/news/1903879/

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