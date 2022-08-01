Meşhed'de tarihi Daruge Evi

Daruge Evi, Meşhed'in son valisi Yusuf Han Herati'nin talimatı üzerine Kaçarlar döneminde inşa edilmiştir.

Yaklaşık bin 100 metrekarelik bir alanı kapsayan binanın mimari unsurları, özellikle iki yönlü teras tasarımı ve süslemeleri, Rus mimari tasarımlarını model aldığını gösteriyor.

Geleneksel İran ve Rus mimarisinin birleşimi bu binaya eşsiz bir görünüm sağlamıştır.

Daruge Evi şu anda, Meşhed şehrinin turistik yerlerinden biridir.

Bu tarihi bina 2002 yılında İran’ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.