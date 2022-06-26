Kiev, NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçti

Sputnik'e göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçtiğini belirtti. Financial Times'a demeç veren Jovkva, Ukrayna'nın NATO'ya üyelikle ilgili adımlar atmacağını zira İttifak'ın Kiev'in isteklerini reddettiğini söyledi.

Jovkva, Kiev'in NATO'ya üyeliğinin kısa vadede imkansız olduğunu itiraf ederek yine de İttifak'ın partnerliği onaylayacağını umduğunu kaydetti. NATO'nun yaklaşan Madrid Liderler Zirvesi'ne de değinen Jovkva, İttifak üyelerini Rusya'nın partner olarak tanımlandığı tüm ifadeleri strateji belgesinden çıkarmaya ve Moskova'ya sert ve ciddi uyarı mesajları göndermeye çağırdı.