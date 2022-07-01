Haşdi Şabi: Spyker katliamında yer alan IŞİD'li terörist yakalandı

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri, Spyker katliamında yer alan IŞİD'li katil Zerğam Ebu Haydar'ın yakalandığını bildirdi.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu terörist, Spyker katliamında 600 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti." denildi.

Spyker cinayeti

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te ele geçirdiği Tikrit kentindeki Spyker Askeri Üssü'nde yer alan yaklaşık 1700 asker adayı ve güvenlik görevlisini kurşuna dizmiş, ölenleri toplu mezarlara gömmüştü.

Örgüt, olayın görüntülerini de propaganda amacıyla internet üzerinden yayınlamıştı.