Kerkük'te IŞİD operasyonu

Irak ulusal güvenlik güçleri tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik kent merkezi ve kentin güney kırsalında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ulusal güvenlik teşkilatı tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 7 IŞİD mensubunun yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin örgüte lojistik destek sunduğu kaydedildi.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü IŞİD'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

AA