İran-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 13. Toplantısı gerçekleşti

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcı Şehryar Efendizade ve Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitry Zverev başkanlığında İran-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 13. Toplantısı 28-29 Haziran tarihlerinde Moskova'da düzenlendi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı alanlarında kolaylıklar sağlamanın önemine ve karşılıklı görüşme ve istişarelerin devamına vurgu yapıldı.

Söz konusu toplantıda tüm ulaştırma modlarını kapsayan gündem maddeleri görüşülmüş ve mutabakata varılan hususlar için Protokol imzalanmıştır.