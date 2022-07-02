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2 Tem 2022 12:46

İran-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 13. Toplantısı gerçekleşti

İran-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 13. Toplantısı gerçekleşti

İran'ın Moskova Büyükelçiliği, İran-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 13. Toplantısı'nın 28-29 Haziran tarihlerinde Moskova'da yapıldığını bildirdi.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcı Şehryar Efendizade ve Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dmitry Zverev başkanlığında İran-Rus Ulaştırma Çalışma Grubu 13. Toplantısı 28-29 Haziran tarihlerinde Moskova'da düzenlendi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı alanlarında kolaylıklar sağlamanın önemine ve karşılıklı görüşme ve istişarelerin devamına vurgu yapıldı.

Söz konusu toplantıda tüm ulaştırma modlarını kapsayan gündem maddeleri görüşülmüş ve mutabakata varılan hususlar için Protokol imzalanmıştır.

News Code 1903238
https://tr.mehrnews.com/news/1903238/

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