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4 Tem 2022 10:53

Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: 3 ölü

Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: 3 ölü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir AVM'den silah sesleri yükseldi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

NTV'ye göre; Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırı sonrası bir şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Thomasse, bu kişinin 22 yaşında ve Danimarka kökenli olduğunu, terör saldırısı ihtimalini de dışlamadıklarını aktardı.

Thomasse, polisin incelemelerine devam ettiği bilgisini paylaşarak, saldırganın tek kişi olduğu netlik kazanıncaya kadar bölgede üst düzey önlemlerin devam edeceğini kaydetti.

Danimarka BT gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Chiristine Hanberg, silah sesi duyduğunu ardından insanların panik içinde kaçtığını söyledi.

News Code 1903289
https://tr.mehrnews.com/news/1903289/

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