Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: 3 ölü

NTV'ye göre; Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırı sonrası bir şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Thomasse, bu kişinin 22 yaşında ve Danimarka kökenli olduğunu, terör saldırısı ihtimalini de dışlamadıklarını aktardı.

Thomasse, polisin incelemelerine devam ettiği bilgisini paylaşarak, saldırganın tek kişi olduğu netlik kazanıncaya kadar bölgede üst düzey önlemlerin devam edeceğini kaydetti.

Danimarka BT gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Chiristine Hanberg, silah sesi duyduğunu ardından insanların panik içinde kaçtığını söyledi.