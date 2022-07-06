İran Enerji Bakanı Azerbaycan'da

Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, günübirlik ziyareti çerçevesinde dün gece saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

İran medyasına göre Mehrabiyan, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret sırasında enerji işbirliğine ilişkin belgelerin imzalanması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 4 Temmuz'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı ortak basın toplantısında, "İran Enerji Bakanı, (iki ülke sınırında bulunan) Hüdafrin ve Kız Kalesi barajlarının hayata geçirilmesini Azeri yetkililerle görüşmek için bu hafta Azerbyacan'a gidecek." demişti.

Bakan Mehrabiyan, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov Şubat 2022'de Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi (GECF) sırasında üçlü toplantıda bir araya gelmişti.