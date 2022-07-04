İran Enerji Bakanı yarın Azerbaycan'a gidiyor

Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan yarın (5 Temmuz) Azerbaycan'a bir günlük resmi ziyarette bulunacak. Mehrabiyan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve bazı Azeri yetkililerle görüşecek.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı ortak basın toplantısında, "İran Enerji Bakanı, (iki ülke sınırında bulunan) Hüdafrin ve Kız Kalesi barajlarının hayata geçirilmesini Azeri yetkililerle görüşmek için bu hafta Azerbyacan'a gidecek." dedi.

Bakan Mehrabiyan, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov Şubat 2022'de Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi (GECF) sırasında üçlü toplantıda bir araya gelmişti.