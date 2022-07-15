Şemhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azeri mevkidaşı Ramil Usubov'un davetlisi olarak bugün Bakü'ye giden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev ile bir araya geldi.

Şemhani bu görüşmede dost ve kardeş ülke olan İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, İran'ın Azerbaycan ile çok yönlü ilişkileri ve işbirliğini artırmak için hiçbir kısıtlaması yoktur" dedi.

Şemhani, "Özellikle 13. hükümette önceliğimiz komşularımızla ilişkilerimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu çerçevede komşu ve Müslüman bir ülke olarak Azerbaycan'la her alanda ilişkileri geliştirmekten yanayız" ifadesini kullandı.

İran'ın iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan aktörlerle mücadele etme konusundaki kararlılığını dile getiren Şemhani, "Birlikte hiçbir aktörün bizi ayırmasına izin vermemeliyiz" diye kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev de Tahran ve Bakü'nün ilişkilerinin ciddiyetler ilerlediğini söyledi.

Aliyev ayrıca İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ni Bakü'yü ziyaret etmeye davet etti.