Şemhani, Katar Dışileri Bakanı ile görüştü

Resmi temsalarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ile dün akşam görüştü.

Şemhani görüşmede ''İran'ın komşularına yönelik kalıcı politikası, iyi komşuluk ile birlikte kapsamlı ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesidir.'' dedi.

Yüksek Milli Güvenlik Kurulu sekreteri, terörizm ve Siyonizm'in bölgede güvensizlik yaratmanın iki ana unsuru olduğunu belirterek, Siyonist Rejim'le herhangi bir ittifakın, güvenlik dışı ve askeri olmayan bile olsa, o ülkelerin ve bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran'ın müzakerelerde güçlü, istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmaya varma yaklaşımına değinerek, ''İran'a yönelik baskıcı yaptırımlar, tüm ülkelerin uzun vadeli çıkarlarını kolayca sürdürebilecekleri şekilde kaldırılmalıdır.'' dedi.