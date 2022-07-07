İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ermenistan'da

Ermenistan Güvenlik Konseyi Ofisi'nden yapılan açıklamada Erivan'daki Zvartnots Uluslararası havalimanında Ali Şemhani başkanlığındaki heyeti Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan karşıladı.

Şemhani, Ermenistan'a gelişinde gazetecilerle yaptığı röportajda, bölge içi işbirliği yoluyla bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına vurgu yaparak, 13. İran hükümetinin üzerinde odaklandığı konunun komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme ve derinleştirme olduğunu vurguladı.

Şemhani bölge içi işbirliği yoluyla bölgede barış ve istikrarı tesis etme çabalarına vurgu yaparak, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki müzakerelerin her iki ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çerçevesinde kalıcı barışa yol açmasını umduğunu ifade etti.

Daha önce çalışma ziyareti çerçevesinde Ali Şemhani'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ve iki ülkenin Güvenlik Konseyi sekreterleri arasında çalışma görüşmeleri yapılması planlandığı belirtilmişti.