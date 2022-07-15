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15 Tem 2022 16:18

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 772 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 477'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 270 bin 23'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 432'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 67 bin 168'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903497
https://tr.mehrnews.com/news/1903497/

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