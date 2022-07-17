  1. Toplum
17 Tem 2022 15:58

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 751 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 499'a, vaka sayısı ise 7 milyon 278 bin 478'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 516'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 68 bin 337'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903540
https://tr.mehrnews.com/news/1903540/

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