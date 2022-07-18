İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 687 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 513'e, vaka sayısı ise 7 milyon 284 bin 165'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 579'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 68 bin 990'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.