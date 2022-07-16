İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 704 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 486'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 272 bin 727'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 448'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 67 bin 694'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.