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16 Tem 2022 15:03

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 704 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 486'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 272 bin 727'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 448'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 67 bin 694'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903514
https://tr.mehrnews.com/news/1903514/

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