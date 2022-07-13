İran'da yeni vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 456'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 260 bin 17'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 397'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 65 bin 989'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.