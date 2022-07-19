BM: Yemen'de ateşkesi uzatmak için görüşmeler sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ülkede 2 Ağustos'ta sona erecek ateşkesi uzatmak için ilgili taraflarla birlikte çalıştığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hah, New York'ta BM Genel Merkez'indeki basın toplantısında, "Bay Brundberg şu anda Yemen ateşkesini uzatmak amacıyla ilgili taraflarla temasını sürdürüyor." dedi.

Haq, "Özel Temsilci, BM Güvenlik Konseyine yaptığı son açıklamada, mevcut ateşkesin neyi başardığını açıklamış ve uzatma ihtiyacının altını çizmiştir. Bu nedenle, kendisi şu anda bunun nasıl sağlanacağı ve önerilen ateşkes süresi üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Mevcut ateşkesin en öne çıkan hükümleri arasında ateşkes ve Hudeyde limanının açılmasının yanı sıra Sana Havalimanı üzerinden ticari uçuşların yeniden başlatılması ve Taiz kentinde yolların açılması bulunuyor.

AA