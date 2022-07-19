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19 Tem 2022 17:18

Rusya Devlet Başkanı Putin Tahran'da

Rusya Devlet Başkanı Putin Tahran'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'da yapılacak üçlü zirveye katılmak için Tahran'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi.

Rusya liderinin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.

News Code 1903576
https://tr.mehrnews.com/news/1903576/

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