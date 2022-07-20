İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 93 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 564'e, vaka sayısı ise 7 milyon 296 bin 635'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 640'ının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 70 bin 379'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.