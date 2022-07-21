  1. Toplum
21 Tem 2022 15:53

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 915 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 593'e, vaka sayısı ise 7 milyon 304 bin 550'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 728'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 71 bin 5'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903648
https://tr.mehrnews.com/news/1903648/

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