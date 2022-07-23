İran'da günlük korona vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 921 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 650'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 319 bin 322'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 834'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 72 bin 359'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.