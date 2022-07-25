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25 Tem 2022 11:19

Çin'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretine askeri karşılık iddiası

Çin'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretine askeri karşılık iddiası

Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, "askeri karşılık" dahil sert tepkiler verebileceği ileri sürüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinin "konu hakkında bilgi sahibi 6 yetkiliye" dayandırdığı haberine göre, Çin tarafı Washington yönetimiyle özel görüşmelerinde Pelosi'nin olası ziyareti halinde sert tepki gösterecekleri uyarısında bulundu.

Görüşmelerde "olası askeri karşılığın" da Çin tarafından gündeme geldiği iddia edildi. Söz konusu askeri karşılığın ne olacağına dair bilgi verilmezken, ABD'li güvenlik yetkilileri Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale ederek adaya inmesini engellemeye çalışabileceğinden endişe ediyor.

Görüşmelere dair bilgi sahibi kaynaklar, uyarıların Pekin'in ABD'ye Tayvan konusunda yönelttiği eleştiri ve uyarılardan "çok daha sert" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

News Code 1903733
https://tr.mehrnews.com/news/1903733/

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