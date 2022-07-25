Çin'den Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretine askeri karşılık iddiası

İngiliz Financial Times gazetesinin "konu hakkında bilgi sahibi 6 yetkiliye" dayandırdığı haberine göre, Çin tarafı Washington yönetimiyle özel görüşmelerinde Pelosi'nin olası ziyareti halinde sert tepki gösterecekleri uyarısında bulundu.

Görüşmelerde "olası askeri karşılığın" da Çin tarafından gündeme geldiği iddia edildi. Söz konusu askeri karşılığın ne olacağına dair bilgi verilmezken, ABD'li güvenlik yetkilileri Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale ederek adaya inmesini engellemeye çalışabileceğinden endişe ediyor.

Görüşmelere dair bilgi sahibi kaynaklar, uyarıların Pekin'in ABD'ye Tayvan konusunda yönelttiği eleştiri ve uyarılardan "çok daha sert" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA