  1. Dünya
  2. Amerika
27 Tem 2022 09:40

ABD’den Türkiye açıklaması

ABD’den Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Ukrayna ile koordinasyon içinde gösterilen tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi ziyaretine yönelik soruları Türk makamlarına havale etti.

Price, diğer taraftan Türkiye’nin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi”nde önemi bir aracı olduğunu dile getirdi.

Sözcü, “Geniş çerçevede Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucudur. Sıklıkla ifade ettik, başta Ukrayna olmak üzere ABD ve ortaklarıyla koordine edildiği sürece Rusya’nın saldırısını durdurmak için gösterilen tüm çabaları destekliyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1903777
https://tr.mehrnews.com/news/1903777/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler