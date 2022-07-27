ABD’den Türkiye açıklaması

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi ziyaretine yönelik soruları Türk makamlarına havale etti.

Price, diğer taraftan Türkiye’nin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi”nde önemi bir aracı olduğunu dile getirdi.

Sözcü, “Geniş çerçevede Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucudur. Sıklıkla ifade ettik, başta Ukrayna olmak üzere ABD ve ortaklarıyla koordine edildiği sürece Rusya’nın saldırısını durdurmak için gösterilen tüm çabaları destekliyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: CRI Türkçe