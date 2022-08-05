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5 Ağu 2022 15:55

Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pelosi'nin Çin'in kaygılarına ve muhalefetine rağmen Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar ettiği, bu davranışın Çin'in iç işlerine müdahale olduğu, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, tek Çin ilkesine aykırı olduğu ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Çin, Pelosi'nin kötü niyetli provokasyonuna yanıt olarak, ona ve aile üyelerine yasalar uyarınca yaptırım uygulama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Star

News Code 1903952
https://tr.mehrnews.com/news/1903952/

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