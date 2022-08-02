ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Tayvan'da

Tayvan medyası ve uçuş verilerini anlık paylalaşan FlightRadar sitesine göre Pelosi'nin uçağı Güney Çin Denizi güzergahına girmedi. Destinasyon özelliğini kapatan uçak Filipinler Denizi güzergahını kullandı.

Euronews'a göre Pelosi'nin uçağı, yerel saatle salı gecesi 22.45'te (TSİ 16.45) Taipei Songshan Havalananı'na iniş yaptı.

Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde ABD'nin 'büyük bir bedel ödeyeceği' tehdidinde bulunmuştu.

Bu arada Tayvan medyası Çin savaş uçaklarının Tayvan boğazı üzerinde havalandığını aktardı.

Pelosi'nin Grand Hyatt Hotel'de kalacağı belirtildi ve Tayvan hükümet ile sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Pelosi, çarşamba günü öğleden sonra Tayvan'dan ayrılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayan açıklamasında, bunun devasa bir siyasi provokasyon olduğunu belirtti.