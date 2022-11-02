Porto, İranlı yıldız Taremi'nin golü ile liderliğe tırmandı

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto, gruptan çıkma şansı kalmayan Atletico Madrid'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Portekiz ekibi 5. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Evanilson pasını altıpasta bomboş durumdaki Taremi'ye aktardı; İranlı yıldız skoru 1-0'a getirdi.

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde fark 2'ye çıktı. Hızlı gelişen Porto atağında ceza sahası dışında topla buluşan Eustaquio skoru 2-0'a getirdi.

Atletico Madrid 68'de Griezmann ile bir gol bulsa da gol geçerlilik kazanmadı.

90+5. dakika oynanırken Carrasco'nun köşe vuruşunda Portolu Marcano topu kendi ağlarına gönderdi ve fark 1'e indi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Porto maçı 2-1 kazandı ve puanını 12'ye yükseltti ve liderliğe tırmandı. Atletico Madrid ise üçüncü mağlubiyetini alarak 5 puanda kaldı; Avrupa'ya veda etti.