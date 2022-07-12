İran kafilesinin İslami Dayanışma Oyunları’ndaki sloganı belli oldu

İran spor kafilesinin bu sene Konya kentinde düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki ismi ve slogani belli oldu.
Kafile başkanı Asgar Rehimi'ye göre, İran spor kafilesinin ismi "Büyük Peygamber (s.a.v)", sloganı ise "Şanlı İran"
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.
İran'dan katılacak olan sporcular 16 spor dalında rakabet edecek.
İranlı kadın ve erkek sporcuların yarışacağı dallar şöyle:
Atletizm, hentbol, judo, karate, kick boks, voleybol, masa tenisi, okçuluk, cimnastik, eskrim, güreş, taekwondo, basketbol, bisiklet, halter ve yüzme.
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