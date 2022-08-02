Çin'den ABD'ye “maksimum baskı” eleştirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün düzenlediği basın toplantısında, İran nükleer sorunuyla ilgili kapsamlı anlaşmanın yerine getirilmesinde müzakerelerin yeniden başlatılması için kritik bir zamana gelindiğine işaret ederek tarafların diyalog ve müzakerelerin genel yönüne sadık kalıp diplomatik çabaları güçlendirmesi ve çözülemeyen sorunlar üzerine fikir birliğine varılması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

CRI Türkçe'nin haberine göre Zhao, ABD’nin aşırı baskıya dayanan yanlış politikadan vazgeçerek müzakerelerde bir an önce sonuca varılmasına hız vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dönemin başkanı Donald Trump, 2018'de ABD'yi anlaşmadan çekmiş ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.