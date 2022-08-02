Blinken ve UAEA Başkanı arasında ikili görüşme: Gündem İran

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in New York’ta düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldiğini bildirdi.

Grossi’nin açıklamasına göre İran nükleer programı görüşmede gündeme getirilen konulardan biriydi.

Blinken de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi ve "Ajansın önemli çalışmalarını hepimiz desteklemeliyiz." dedi.

New York'ta basın mensuplarına konuşan Blinken Washington'ın, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönmesinin, hala "en iyi yol" olduğuna inanmaya devam ettiğini ileri sürmüştü.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu.