Çinli diplomattan "Tek Çin" ilkesini destekleyen İran'a teşekkür

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, kişisel Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'ın Tek Çin ilkesine devam eden bağlılığını takdir ediyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, son günlerde Çin Devlet Başkanı Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Tek Çin" ilkesine vurgu yapmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "Milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor.

Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali’’ olarak değerlendiriyor.

Tayvan krizi büyüyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya gezisi çerçevesinde Çin'in sert uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etme olasılığının ardından tansiyon yükselmeye devam ediyor. Tayvan’ın doğusundaki sulara biri uçak gemisi olmak üzere 4 adet ABD savaş gemisinin "rutin" sevkiyat kapsamında konuşlandırıldığı açıklandı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Çin tarafının askeri alarma geçtiği öne sürüldü.