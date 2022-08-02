İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki

Kenani, "Beyaz Saray'ın yaptırımlara bağımlılığı ve onu araç olarak kullanımı, Amerikan sulta düzeninin bir göstergesidir. Bu ülkede iktidarın değişmesiyle birlikte davranışlarında hiçbir fark oluşmaz." dedi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

“Defalarca Trump'ın maksimum baskı politikasının başarısız bir politika olarak nitelendiren Biden hükümetinin yetkilileri pratikte bu başarısız politikayı sürdürdüler ve hatta genişlettilr. Onlar müzakereleri yeniden başlatmak için devam eden süreçte bile sonuçsuz eylemlerinden vazgeçmediler.”

İran İslam Cumhuriyeti’nin Beyaz Saray'ın devam eden yaptırımlarına ivedilikle güçlü bir tepki vereceğini belirten Kenani, “Bu tür yaptırımların ülke ticaretine olası olumsuz etkilerini etkisiz hale getirmek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.” ifadedini kullandı.

Nasır Kenani, “Bu yaptırımların İran halkının sel felaketinde büyük can ve mal kaybına uğradığı bir dönemde uygulanması ABD’nin ikiyüzlülüğünü ve ülkenin İran Özel Temsilcisi’nin (Robert Malley) taziye mesajının göstermecik olduğunu açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

ABD, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'da satılmasına yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin menşeili şirketlere yaptırım uygulamıştı.