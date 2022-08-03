Santrifüjlere gaz enjekte edilmesi ABD yaptırımlarına bir yanıttı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bügün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhammed İslami, "Amerikalılar, azami baskı politikasının başarısızlığını düzenli olarak kabul ediyor ve bu politikadan sonuç alma umutları yok, ancak çifte ve çok yönlü standartlarını görüyoruz" dedi.

İslami, "Onlar 20 yıldır ülkeye asılsız suçlamalarda bulunuyorlar ve Siyonist rejim ve devrim karşıtı grupların öne sürdüğü iddialarla İran'a ve millete baskıyı artırıyorlar" ifadesini kullandı.

İran'ın tüm nükleer faaliyetlerinin koruma önlemleri ve NPT ile uyumlu olduğunu vurgulayan İslami, "Santrifüjlere gaz enjekte edilmesi, Sjtratejik Eylem Yasası”nın uygulanması doğrultusunda olup karşı tarafın yaptırımlarına karşı bir cevaptır" ifadelerinde bulundu.

İslami, UAEA Başkanı Grossi'nin son iddiaları hakkında şunları kaydetti:

"Grossi'nin ajansın kurallarına göre yorum yapmasını, yorumlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde olmasını ve Siyonist baskıdan etkilenen siyasi davranışlara son vermesini bekliyoruz."

İran'ın nükleer tesislerdeki gözetleme kameralarını topladğını belirten İslami, "Bu kameralar nükleer faaliyetimizin limitini, kapasitesini ve hızını ölçmek için kurulmuştu" diye konuştu.