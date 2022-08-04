Bakıri, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşleri Genel Müdürü ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, İtalya Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Pasquale Ferrara ile dün akşam Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası meseleleri ve İran ile İtalya arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Viyana’daki müzakerelerin son durumuna da değinen Bakıri, müzakerelerin amacının ABD'nin anlaşmaya dönmesinin koşullarını belirlemek olduğunu söyledi.

Başmüzakereci Bakıri, Viyana'da devam edilecek görüşmelerde ABD'nin bir anlaşmaya varma konusundaki "ciddi ve gerçek iradesinin doğrulanacağını" savundu.