UAEA Başkanı, Siyonistlerin taleplerini dile getirmemeli

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhammed İslami, İran'ın başından beri tüm faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartları çerçevesinde yaptığını ve tamamen ajansın gözetimi altında olduğunu söyledi.

İslami, "İran olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ve güvenlik önlemlerine bağlıyız ve UAEA bu konuda bir uyumsuzluk olduğunu iddia edemez." dedi.

İslami, "UAEA Başkanı Grossi Siyonist Rejim'in taleplerini dile getirmemeli. Bu kabul edilmez ve UAEA Başkanı'nın görevine aykırıdır. Ajanstaki İranlı temsilci itirazımızı yazılı olarak kendisine iletmiştir ve bu prosedürün sonlandırılmasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ajansın İran iddiaları hakkında İslami, "Bildirilmemiş nükleer sitemiz yok. İddia edilen yerler 20 yıldır Siyonistler tarafından gündeme getirilmektedir ve yeni bir şey değildir" diye kaydetti.

İran'ın nükleer anlaşma bağlı olduğunu vurgulayan İslami, "Ne bir kelime eksik ne bir kelime fazlasıyla nüklee anlaşmaya bağlıyız" ifadesini kullandı.