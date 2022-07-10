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10 Tem 2022 12:09

Fordo Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi yapıldı

Fordo Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi yapıldı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, “İki hafta önce Fordo Tesisi’nde kurulan yeni santrifüj zincirinden yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum ürünü elde edildi.” dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Fordo Nükleer Tesisi'nde yürütülen yeni nükleer faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kemalvendi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ya (UAEA) ilgili bilgiler sunulduktan sonra yaklaşık iki hafta önce Fordo Tesisi'nde kurulan yeni IR6 santrfüjlerine gaz enjekte etme çalışmaları yapıldı." dedi.

“Yeni santrifüj zincirinden yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum ürünü elde edildi.” diyen Behruz Kemalvendi, İran'ın bu faaliyetinin Ajans tarafından doğrulandığını söyledi.

Batı medyasının iddialarına ilişkin Kemalvendi, uluslararası medya organlarının belirli hedeflere ulaşmak için olayı büyütmeye çalıştığını kaydetti.

News Code 1903400
https://tr.mehrnews.com/news/1903400/

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