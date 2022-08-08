Ebu Hamza: Kudüs Müfrezeleri’nin füzeleri düşmana kan kaybettiriyor

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Müfrezeleri sözcüsü Ebu Hamza, mücahit Filistin halkının savaşta dökülen her damla kanıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Ebu Hamza, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ahmak düşmanın kan kaybetmesine yol açan füze saldırılarının ellerindeki imkanların sadece küçük bir kısmı olduğunu, düşmana acı verecek ve Filistin halkını sevindirecek birçok sürprizi daha sonraya sakladıklarını söyledi.

Batı Şeria’da ve 1948’de işgal edilen topraklarda yaşayan direnişçileri ve özgür Filistinlileri “Sahaların Birliği” adlı savaşa katılmaya davet eden Ebu Hamza, işgalcileri Filistin topraklarından süpürüp atacak kapsamlı bir intifada çağrısında bulundu.

Kaynak: Filistin Enformasyon