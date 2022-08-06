Siynist Rejim sivil yerleşim noktalarını vurmaya devam ediyor

Siyonist Rejim'in, dün Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıları 2'nci gününde sivil yerleşim noktalarını hedef almaya devam ediyor. Siyonist savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bulunan Şeyh Aclin bölgesine hava saldırısı düzenledi. İbrahim Hamdan Shamlakh'a ait 3 katlı bir binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Can kaybı artıyor

İHA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, rejim tarafından dün başlatılan saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da buluduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Öte yandan, işgalci güçler Batı Şeria'da 19'u İslami Cihat Örgütü mensubu toplam 20 kişiyi gözaltına aldı.