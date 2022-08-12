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12 Ağu 2022 10:39

Çin, ABD'nin izinden gidenleri uyardı

Çin, ABD'nin izinden gidenleri uyardı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından yaşanan gerilime işaret ederek diğer ülkelerin politikacılarına, aynı yolu izlememe uyarısında bulundu.

Bakan Wang, Moğolistan, Güney Kore ve Nepal dışişleri bakanları ile Şandong eyaletinin Çingdao kentinde görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin "siyasi provokasyon" olduğunu, Pekin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli karşılığı verdiğini ifade etti.

İsim vermeden, bazı ülkelerdeki politikacıların Tayvan konusunda Washington'ı izleyerek olayı "siyasi performans" için fırsat olarak gördüğüne işaret eden Wang, "Böylesi tavırlar, Çin ile ilişkilerin siyasi temelini zedeleyecektir." dedi.

Wang ayrıca Tayvan'daki "bağımsızlık yanlısı güçlere", "durumu yanlış değerlendirip kendi kabiliyetlerini abartmamaları" uyarısını yaptı.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1904078
https://tr.mehrnews.com/news/1904078/

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