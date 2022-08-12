Çin, ABD'nin izinden gidenleri uyardı

Bakan Wang, Moğolistan, Güney Kore ve Nepal dışişleri bakanları ile Şandong eyaletinin Çingdao kentinde görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin "siyasi provokasyon" olduğunu, Pekin'in, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli karşılığı verdiğini ifade etti.

İsim vermeden, bazı ülkelerdeki politikacıların Tayvan konusunda Washington'ı izleyerek olayı "siyasi performans" için fırsat olarak gördüğüne işaret eden Wang, "Böylesi tavırlar, Çin ile ilişkilerin siyasi temelini zedeleyecektir." dedi.

Wang ayrıca Tayvan'daki "bağımsızlık yanlısı güçlere", "durumu yanlış değerlendirip kendi kabiliyetlerini abartmamaları" uyarısını yaptı.

Kaynak: Aydınlık