Pelosi'nin tartışmalı Tayvan ziyareti sona erdi

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaşmıştı.
Pelosi'nin açıklanan gezi programında yer almayan ziyaret, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu.
Nancy Pelosi, dün akşam saatlerinde indiği Taipei havalimanından ayrıldı.
Pelosi'nin Tayvan ziyaretine Çin'den tepki
Pekin yönetimi Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, “Tayvan meselesinde ‘ateşle oynayan’ ABD’li politikacılar iyi bir sonuca ulaşmayacak.” dedi.
Çin ordusu ise, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı. Ordu güçleri, tatbikatta uzun menzilli gerçek mühimmat ve konvansiyonel füzeler kullandı.
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