Çin: ABD Suriye’nin kaynaklarını yağmalamayı derhal durdurmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında son zamanlarda ABD ordusunun Suriye’de işgal ettiği petrol kuyularından bir kez daha petrol çalarak Kuzey Irak’a nakletmesine dair haberi değerlendirdi.

Wang, “İlgili haberi gördüm. ABD’nin girişimleri gerçek anlamdaki soygun eylemidir. Şu an Suriye’de nüfusun yüzde 90’ı yoksulluk içinde, üçte ikisi insani yardımlara muhtaç ve yarısından fazlası gıda güvenliğinden mahrum. ABD ordusu bugün bile Suriye’nin en önemli tahıl ve petrol üreten bölgelerini işgal ederek, Suriye’nin kamu kaynaklarını yağmalıyor. ABD’nin girişimi, Suriye’deki insani krizi daha da ciddileştirdi.” diye konuştu.

Öfkeli Suriye halkının, ABD’nin çıkarları için geldiklerini, çıkarları yoksa gittiklerini, ABD’nin Suriye’deki varlığının kendisinin terörizmin bir tezahürü olduğunu belirttiğine değinen Wang, “ABD, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, Suriye halkının isteklerine cevap vererek Suriye’ye yönelik tek taraflı yaptırımları derhal kaldırmalı ve Suriye’nin kamu kaynaklarını yağmalamayı derhal durdurup, Suriye halkına getirdikleri zararları somut olarak telafi etmeli.” ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan habere göre, ABD ordusu son zamanlarda Suriye’de işgal ettiği petrol kuyularından bir kez daha petrol çalarak Kuzey Irak’a nakletti. Bu artık temmuz ayında yaşanan üçüncü benzer olay oldu.

Kaynak: CRİ Türkçe