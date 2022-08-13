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13 Ağu 2022 19:27

Pakistan’da sel felaketi: 8 ölü

Pakistan’da sel felaketi: 8 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Ülkenin Belucistan eyaletinde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini açıkladı.Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eylaleti ile Gilgit Baltistan bölgesi arasında sel nedeniyle ulaşımın durduğu aktarıldı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde Pakistan’ın Sind eyaletinde şiddetli yağışların devam edeceğini duyurdu.

Sind eyaletine bağlı Karaçi şehrinde ise sel nedeniyle su altında kalan yollarda araçlar zor anlar yaşadı.

TRT Haber

News Code 1904114
https://tr.mehrnews.com/news/1904114/

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